В центре Челябинска продолжают гибнуть голубые ели

СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-30T16:56:50+03:00

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Проблему высыхания деревьев на городских улицах челябинцы подняли еще в прошлом году. Но голубые ели никто так и не бросился спасать, и, похоже, даже не собирается.

По словам волонтеров общественной организации «Гражданский патруль», отдельные деревья погибли примерно на 70%. Больные хвойные есть в Советском и Центральном районах города. Жители беспокоятся, что ели уже не удастся сохранить.

— В конце прошлого лета спилили несколько засохших деревьев на улице Сони Кривой. А вот определить, на кого возложен уход за ними так и не смогли. Администрация города заявила, что за зеленые насаждения отвечает администрация района, однако районные власти заявили об обратном. Деревья — это имущество города, следовательно, за их состояние отвечает городская администрация. Позже к выяснению этого вопроса подключились городская и областная прокуратуры, но к общему мнению они также не пришли, — рассказали общественники.

Представители движения «Гражданский патруль» обратились в прокуратуру и минэкологии с просьбой привлечь к проверке специалистов-лесопатологии и выяснить, чем заражены деревья и по какой причине. А также принять меры, чтобы их скорее начали лечить.

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ИСТОЧНИК KP.RU