2019-05-30T17:39:12+03:00
Общество

Ко Дню защиты детей жителей Челябинска приглашают сдать кровь для больных ребятишек

Акция пройдет 31 мая и 3 июня
Валентина ВАГАНОВА
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Требуются все группы крови, кроме четвертой положительной.Требуются все группы крови, кроме четвертой положительной.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Челябинская областная станция переливания крови призывает челябинцев поучаствовать в донорской акции «Пусть смеются дети». Она приурочена ко Дню защиты детей. Сдать кровь для больных деток можно будет завтра, 31 мая, и 3 июня с 9 до 12 часов в мобильном пункте у театра оперы и балета — пл. Ярославского, 1.

— Прием доноров будет идти по «донорскому светофору». Не будем принимать доноров с IV группой крови и положительным резус-фактором. Пока этой крови достаточно. Все остальные группы нужны, — отметили в пресс-службе ЧОСПК.

Собранная во время акции кровь отправится в онкоцентры, детские отделения и роддома.

Донорами могут стать южноуральцы старше 18 лет. При себе обязательно иметь паспорт. Рекомендации по подготовке к сдаче крови и противопоказания можно найти на сайте станции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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