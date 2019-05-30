Ко Дню защиты детей жителей Челябинска приглашают сдать кровь для больных ребятишек

СЕГОДНЯ 17:30 2019-05-30T17:39:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинская областная станция переливания крови призывает челябинцев поучаствовать в донорской акции «Пусть смеются дети». Она приурочена ко Дню защиты детей. Сдать кровь для больных деток можно будет завтра, 31 мая, и 3 июня с 9 до 12 часов в мобильном пункте у театра оперы и балета — пл. Ярославского, 1.

— Прием доноров будет идти по «донорскому светофору». Не будем принимать доноров с IV группой крови и положительным резус-фактором. Пока этой крови достаточно. Все остальные группы нужны, — отметили в пресс-службе ЧОСПК.

Собранная во время акции кровь отправится в онкоцентры, детские отделения и роддома.

Донорами могут стать южноуральцы старше 18 лет. При себе обязательно иметь паспорт. Рекомендации по подготовке к сдаче крови и противопоказания можно найти на сайте станции.

ИСТОЧНИК KP.RU