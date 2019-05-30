2019-05-30T19:02:08+03:00
Общество

В Челябинске маршрутку арестовали за долги прямо во время рейса

Если хозяин не погасит долг, микроавтобус продадут
Валентина ВАГАНОВА
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Владелец маршрутки задолжал 170 тысяч. Фото: УФССП России по Челябинской областиВладелец маршрутки задолжал 170 тысяч. Фото: УФССП России по Челябинской области
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Маршрутку №19 полицейские остановили сегодня, 30 мая, в Ленинском районе. Пассажиров попросили выйти. А водителю велели ехать на штрафстоянку. Шофер растерялся — вроде ничего не нарушал и документы в порядке. Оказалось, он тут не при чем: машину будут арестовывать судебные приставы — ее хозяин не платит долги.

Владелец автомобиля должен был выплатить 170 тысяч жительнице города. Когда-то она собиралась приобрести у него микроавтобус, чтобы самой сдавать его в аренду. Внесла предоплату — 170 тысяч. Но хозяин маршрутки договор нарушил.

Должник пообещал приставам исправно платить. Но дальше слов дело не пошло. Каждая попытка напомнить ему о выплате заканчивалась разговором с его женой, которая говорила, что муж уехал в Таджикистан.

Взыскатель тем временем увидела, что автомобиль ездит по городу на маршруте 19 и попросила объявить его в розыск. Вместе с сотрудниками ГИБДД приставы нашли машину и забрали. Хозяин, как узнал об этом, тут же примчался к приставам.

— Оказывается, он никуда не уезжал, про отъезд жена врала. Из ремарок на происходящее стало понятно, что должник готов сжечь машину, лишь бы она никому не досталась, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Если за десять дней неплательщик не погасит долг, машину выставят на продажу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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