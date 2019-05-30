В Челябинске маршрутку арестовали за долги прямо во время рейса

СЕГОДНЯ 18:59 2019-05-30T19:02:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Маршрутку №19 полицейские остановили сегодня, 30 мая, в Ленинском районе. Пассажиров попросили выйти. А водителю велели ехать на штрафстоянку. Шофер растерялся — вроде ничего не нарушал и документы в порядке. Оказалось, он тут не при чем: машину будут арестовывать судебные приставы — ее хозяин не платит долги.

Владелец автомобиля должен был выплатить 170 тысяч жительнице города. Когда-то она собиралась приобрести у него микроавтобус, чтобы самой сдавать его в аренду. Внесла предоплату — 170 тысяч. Но хозяин маршрутки договор нарушил.

Должник пообещал приставам исправно платить. Но дальше слов дело не пошло. Каждая попытка напомнить ему о выплате заканчивалась разговором с его женой, которая говорила, что муж уехал в Таджикистан.

Взыскатель тем временем увидела, что автомобиль ездит по городу на маршруте 19 и попросила объявить его в розыск. Вместе с сотрудниками ГИБДД приставы нашли машину и забрали. Хозяин, как узнал об этом, тут же примчался к приставам.

— Оказывается, он никуда не уезжал, про отъезд жена врала. Из ремарок на происходящее стало понятно, что должник готов сжечь машину, лишь бы она никому не досталась, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Если за десять дней неплательщик не погасит долг, машину выставят на продажу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU