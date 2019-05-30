2019-05-30T20:24:52+03:00
Происшествия

В Челябинске с фасада 16-этажного дома обрушились кирпичи прямо на тротуар

Жители боятся, что обрушения могут повториться
Валентина ВАГАНОВА
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Опасный участок оцепили. Фото: Марсель ХазиевОпасный участок оцепили. Фото: Марсель Хазиев
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Сегодня вечером, 30 мая, с дома на Энтузиастов, 11в рухнула часть облицовки. Кирпичи с высоты упали прямо на тротуар и крыльцо. Чудом никто из прохожих не пострадал. Хотя у дома были люди.

По словам местных жителей, по стене поползла трещина. Не исключено, что другие кирпичи тоже обрушатся. Опасный участок огородили лентой. На место выезжали сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области.

Задействованы сотрудники МЧС. Фото: Марсель Хазиев

Задействованы сотрудники МЧС. Фото: Марсель Хазиев

— Приезжали МЧС, четыре машины. Но они даже не оцепили территорию. Это сделали сотрудники районной администрации. Сейчас срочно нужна вышка, чтобы осмотреть разрушенный участок. В срочном порядке ищем ее. Машины МЧС просто приехали, постояли и уехали — сказали, что приказа поднимать лестницу не было. Очень большой вопрос к их работе, — рассказал с места происшествия председатель Челябинской городской общественной инспекции Марсель Хазиев.

ЧП произошло в центре города. Фото: Марсель Хазиев

ЧП произошло в центре города. Фото: Марсель Хазиев

По его словам, оцепление на пешеходной зоне действует до сих пор. На место приехали глава центрального района и глава минстроя области. Держат ситуацию на контроле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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