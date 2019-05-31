2019-05-31T04:41:39+03:00
Общество

Житель Челябинской области устроил кормушку для голубей прямо на капоте Porsche

Очевидцы гадают: зависть или месть?
Ирина КАРЕЛИНА
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Голуби кормятся рядом с авто и прямо на нем. Фото: vk.com/ozersksecretГолуби кормятся рядом с авто и прямо на нем. Фото: vk.com/ozersksecret
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В группу «ВКонтакте» попало фото, от которого вздрогнули автомобилисты. В Озерске на пр. Победы кто-то накрошил голубям хлеба на асфальте рядом с припаркованным автомобилем Porsche. И, возможно, даже прямо на него.

— На капоте — три голубя. Когда я проходил мимо, там еще пара присела, царапая с правой стороны стойку, — прокомментировал очевидец Константин Глазырин.

— Этот Porsche довольно громкий. Звук, конечно, шикарен, но, наверное, из-за этого и накрошили. Либо зависть, — высказался в комментариях Евгений Соловьев.

Также есть версия, что владельца иномарки таким образом решили научить правильно парковаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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