Житель Челябинской области устроил кормушку для голубей прямо на капоте Porsche
В группу «ВКонтакте» попало фото, от которого вздрогнули автомобилисты. В Озерске на пр. Победы кто-то накрошил голубям хлеба на асфальте рядом с припаркованным автомобилем Porsche. И, возможно, даже прямо на него.
— На капоте — три голубя. Когда я проходил мимо, там еще пара присела, царапая с правой стороны стойку, — прокомментировал очевидец Константин Глазырин.
— Этот Porsche довольно громкий. Звук, конечно, шикарен, но, наверное, из-за этого и накрошили. Либо зависть, — высказался в комментариях Евгений Соловьев.
Также есть версия, что владельца иномарки таким образом решили научить правильно парковаться.
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ИСТОЧНИК KP.RU