Челябинцев приглашают на бесплатный концерт у фонтана

СЕГОДНЯ 04:59 2019-05-31T04:59:56+03:00

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Был с подсветкой, станет еще и с музыкой. Летний сезон в Ленинском районе открывается музыкальными вечерами. Это очень красиво, когда струи воды падают под звуки музыки.

— Мы создаем новую традицию: фестиваль «Музыкальное лето на пруду «Девичьи слезы» в Сквере семьи. В одно из воскресений каждого летнего месяца на пруду будут выступать лучшие музыкальные коллективы города. Открытие фестиваля — 2 июня в 16.00! Своим творчеством нас порадует «Уральский диксиленд Игоря Бурко» и вокальная группа «Диви-Шоу», — сообщил глава района Александр Орел.

Концерт бесплатный.

Фонтан жив и работает, несмотря на усмешки скептиков. Напомним, после того, как ложе искусственного водоемчика почистили, а берега превратили в чудесные аллеи, вода стала уходить. Народ расстроился: людям понравилось прогуливаться по облагороженным зеленым берегам. Зимой берега превращаются в спуски для любителей санок. На льду пруда катаются на коньках.

Чтобы восстановить уровень воды, приглашали инженеров-гидрологов: специалисты предложили пробурить неподалеку от пруда скважину и подавать воду насосом. Так и сделали. Этой весной пруд полон, фонтан смонтирован. Цветные его струи красиво бьют в небо в темноте.

Единственное «но»: пруд, как магнит, притягивает алкоголиков. Пьяные компании, наплевав на детей, занимают парковые скамьи. Глава района говорит, что постоянно общается с полицией на эту тему. А жители просят организовать у пруда постоянный пост, ведь рядом — алкомаркет. Значит, пьяницы будут всегда.

Адрес "Сквера семьи": ул. Агалакова, 39.

ИСТОЧНИК KP.RU