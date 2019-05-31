В Челябинской области живет высокогорный кот

СЕГОДНЯ 05:27 2019-05-31T05:27:01+03:00

Кот в горах гуляет сам по себе. Фото: Evgeny Prisukhin.

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Есть высокогорные серны, козы и …коты! Один из них, безымянный красавец, живет в национальном парке «Зюраткуль». К туристам он приходит не на равнине. Замечательными фото кота поделилась пресс-служба национального парка.

— Пришел к нам дикий котик на высоте в тысячу метров над уровнем моря. Это его территория, он знает ее пределы, так как он шел с нами определенный промежуток пути вверх и потом также вниз. Кота, вероятно, кормят туристы, он почти ручной. Живой взгляд, стремительность движений: он совсем не домашний! Этот котик был таким приятным событием, что я до сих пор под большим впечатлением об этом красавце, — рассказал в сетях турист Евгений Присухин.

Предполагают, что кот мог увязаться за туристами: жительница соседней с парком деревни, увидев фото хвостатого покорителя вершин, выложила снимки своего котика-потеряшки.

Значит, понравилась котейке вольная жизнь. До поздней осени он может охотиться на мышей и ящериц. А потом сам спустится к людям.

Как расстаться с такой красотой? Фото: Evgeny Prisukhin

ИСТОЧНИК KP.RU