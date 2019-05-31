Во дворы Челябинска вернулся бродячий клоун
На улице потеплело, и детвора с утра до вечера проводит во дворах. Развлекать ребятню приезжает бродячий клоун Ля Руж. «Комсомолка» и другие СМИ писали о нем в прошлом году (читать: «Безработный клоун развлекает детей в челябинских дворах»). Но тогда Сергей Новиков сказал, что журналисты его не поняли, и больше по дворам он работать не будет. Новиков уезжал на долгие гастроли с цирком и даже сотовый телефон с собой не брал. Вот такие они — творческие люди.
А на днях дети Ленинского района вновь увидели в своих дворах дядю Сережу с его веселой и поучительной программой. Они были очень рады.
— Будьте добрее друг к другу. Об этом говорит клоун Сережа с Сельмаша. Штаны на три размера больше, нос с лейкопластырем… Но какие трюки вытворяет, вы бы видели! Не с проста около Сережи собралось столько желающих посмотреть на него. Лучше бы на улицах гуляли такие вот веселые клоуны, а не алкаши, пугающие всех вокруг, — написала жительница Ленинского района Ксения Бурангулова.
Напомним, денег за свое выступление клоун Ля Руж не просит. Ставит на землю шляпу: кто захочет, тот заплатит.
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