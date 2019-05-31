2019-05-31T05:39:20+03:00
Общество

Во дворы Челябинска вернулся бродячий клоун

Дети любят представления дяди Сережи
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Бродячий клоун вернулся!Бродячий клоун вернулся!Фото: Ирина КАРЕЛИНА
Изменить размер текста:

На улице потеплело, и детвора с утра до вечера проводит во дворах. Развлекать ребятню приезжает бродячий клоун Ля Руж. «Комсомолка» и другие СМИ писали о нем в прошлом году (читать: «Безработный клоун развлекает детей в челябинских дворах»). Но тогда Сергей Новиков сказал, что журналисты его не поняли, и больше по дворам он работать не будет. Новиков уезжал на долгие гастроли с цирком и даже сотовый телефон с собой не брал. Вот такие они — творческие люди.

А на днях дети Ленинского района вновь увидели в своих дворах дядю Сережу с его веселой и поучительной программой. Они были очень рады.

— Будьте добрее друг к другу. Об этом говорит клоун Сережа с Сельмаша. Штаны на три размера больше, нос с лейкопластырем… Но какие трюки вытворяет, вы бы видели! Не с проста около Сережи собралось столько желающих посмотреть на него. Лучше бы на улицах гуляли такие вот веселые клоуны, а не алкаши, пугающие всех вокруг, — написала жительница Ленинского района Ксения Бурангулова.

Напомним, денег за свое выступление клоун Ля Руж не просит. Ставит на землю шляпу: кто захочет, тот заплатит.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области живет высокогорный кот
В Челябинске девушки гуляют в бальных платьях, а в Кургане — в пижамах
Челябинцев приглашают на бесплатный концерт у фонтана
Житель Челябинской области устроил кормушку для голубей прямо на капоте Porsche
В Челябинске с фасада 16-этажного дома обрушились кирпичи прямо на тротуар
В Челябинске маршрутку арестовали за долги во время рейса
Ко Дню защиты детей жителей Челябинска приглашают сдать кровь для больных ребятишек
В центре Челябинска продолжают гибнуть голубые ели
Алексей Текслер готовит обращение в Москву по достройке федеральной трассы М5
Челябинская область решит квартирный вопрос сельских учителей
Алексей Текслер запретил бездумную оптимизацию в медицине
На Южный Урал надвигаются грозы и сильный ветер
В Магнитогорске школьник утонул после сдачи первого госэкзамена