У сельских бюджетников в Челябинской области вырастет компенсация за коммуналку
На майском заседании Законодательного Собрания приняли законопроект об увеличении выплат бюдженикам, работающим на селе. Документ был внесен главой региона Алексеем Текслером. С 1 июля увеличивается размер ежемесячной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Принятый закон утвердил решение о 100%-ном возмещении бюджетникам и членам их семей оплаты услуги по обращению с ТКО. Об этом власти попросили сельские педагоги обратились в заксобрание с просьбой рассмотреть возможность компенсации оплаты услуг по ТКО.
Решение депутатов распространяется не только на учителей, но на всех бюджетников, работающих в селах.
— Благодарю руководителя региона Алексея Текслера, который внес этот проект закона. Его планы с реальными делами не расходятся, — сказал председатель ЗСО Владимир Мякуш.
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ИСТОЧНИК KP.RU