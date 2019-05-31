У сельских бюджетников в Челябинской области вырастет компенсация за коммуналку

СЕГОДНЯ 07:03 2019-05-31T07:03:25+03:00

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На майском заседании Законодательного Собрания приняли законопроект об увеличении выплат бюдженикам, работающим на селе. Документ был внесен главой региона Алексеем Текслером. С 1 июля увеличивается размер ежемесячной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Принятый закон утвердил решение о 100%-ном возмещении бюджетникам и членам их семей оплаты услуги по обращению с ТКО. Об этом власти попросили сельские педагоги обратились в заксобрание с просьбой рассмотреть возможность компенсации оплаты услуг по ТКО.

Решение депутатов распространяется не только на учителей, но на всех бюджетников, работающих в селах.

— Благодарю руководителя региона Алексея Текслера, который внес этот проект закона. Его планы с реальными делами не расходятся, — сказал председатель ЗСО Владимир Мякуш.

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ИСТОЧНИК KP.RU