Студентка МГТУ им. Г.И. Носова выиграла грант на «Тавриде»

СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-31T09:40:39+03:00

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11 мая в Крыму дал старт творческий, юбилейный форум Таврида 5.0. Цель форума: финансовая и общественная поддержка творческих инициатив молодежи. Софья рассказала о своем проекте:

— Мой проект называется “Первое межнациональное шоу о нас”. Суть заключается в том, чтобы разрушить стереотипы о традициях и культуре народов Северного Кавказа, путем съемки программы, состоящей из 9 эпизодов. Ролики будут посвящены культуре народов, проживающих на территории Российской Федерации. В каждом сезоне главным героем будет гость из определенного субъекта РФ, занимающийся народным творчеством, и популярный в том регионе. Мы будем показывать, что разница в культурных ценностях не должна разъединять людей в нашей стране, а наоборот сплочать, демонстрируя то, насколько мы похожи.

11 мая. Крым. Форум Таврида 5.0

Помимо распространения шоу в интернет-ресурсах: VK, instagram, в каждом городе-партнере будет проведен Международный фестиваль, в рамках которого пройдет Премьера шоу, а также анкетирование зрителей. Анкетирование поможет отразить изменения в отношении к народам Кавказа после просмотра шоу. В будущем проект планируется запустить на местном магнитогорском канале ТВ-ИН .

ИСТОЧНИК KP.RU