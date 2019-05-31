Российская академия наук положила глаз на пять школ из Челябинской области
Российская академия наук составила предварительный список опорных школ. Пять из низ — из Челябинской области, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
В так называемых опорных школах России будут выявлять способных учеников, чтобы готовить их к поступлению в конкретные вузы. Ожидается, что в будущем выбранные школы получат статус региональных. При школах появятся интернаты для ребят из сельской местности и маленьких городов. Представители РАН надеются, что проект получит финансирование от Минпросвещения, а также не исключают частно-государственное партнерство.
На первом этапе отобрано 110 учебных организаций. Пять из них из Челябинской области:
— физико-математический лицей № 31 (Челябинск);
— гимназия № 80 (Челябинск);
— лицей № 11 (Челябинск);
— лицей № 77 (Челябинск);
— школа № 5 (Магнитогорск).
В число опорных школ попали учебные заведения с высоким рейтингом. Ученики этих школ успешно выступают на олимпиадах, а выпускники — поступают в ведущие вузы страны.
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