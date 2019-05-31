2019-05-31T10:20:38+03:00
Общество

Российская академия наук положила глаз на пять школ из Челябинской области

Их учеников хотят прицельно готовить к поступлению в конкретные вузы
Лидия ПЕСКОВА
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Проект стартует 1 сентября.Проект стартует 1 сентября.Фото: Алексей ФОКИН
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Российская академия наук составила предварительный список опорных школ. Пять из низ — из Челябинской области, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

В так называемых опорных школах России будут выявлять способных учеников, чтобы готовить их к поступлению в конкретные вузы. Ожидается, что в будущем выбранные школы получат статус региональных. При школах появятся интернаты для ребят из сельской местности и маленьких городов. Представители РАН надеются, что проект получит финансирование от Минпросвещения, а также не исключают частно-государственное партнерство.

На первом этапе отобрано 110 учебных организаций. Пять из них из Челябинской области:

— физико-математический лицей № 31 (Челябинск);

— гимназия № 80 (Челябинск);

— лицей № 11 (Челябинск);

— лицей № 77 (Челябинск);

— школа № 5 (Магнитогорск).

В число опорных школ попали учебные заведения с высоким рейтингом. Ученики этих школ успешно выступают на олимпиадах, а выпускники — поступают в ведущие вузы страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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