У челябинских студентов началось трудовое лето

СЕГОДНЯ 10:36 2019-05-31T10:36:56+03:00

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Главные аллеи парка им. Гагарина заполнила молодежь в зеленых форменных куртках. Это стройотрядовцы, студенты вузов Челябинской области. У стройотрядовцев начался третий трудовой семестр. В этом году областному стройотряду исполняется 60 лет.

С наступлением наполненного событиями летом ребят поздравил глава региона Алексей Текслер.

— Поздравляю вас с новым летним трудовым семестром. 15 лет назад по инициативе Президента России возродилось движение студенческих отрядов. Эта традиция живет и развивается в нашей области. Ваши предшественники несколько раз становились лучшими среди всех студенческих отрядов нашей страны. Уверен, что вы сделаете тоже самое и в этом году станете лучшими студентами-строителями в нашей стране! Наши студенты работали на многих ключевых, важнейших стройках прошлых лет. Это и саммит АТЭС, и Универсиада в Казани, и Олимпийские игры в Сочи. Вы и ваши предшественники работали на большом количестве промышленных предприятий нашей страны, причем самых ведущих и передовых, строили самые сложные объекты. И вы не ударили в грязь лицом. Уверен, так будет всегда! Вы — молодцы! Я вами горжусь! В добрый путь!

После торжественного построения Текслер пообщался со стройотрядовцами. Ребята заявили о желание участвовать в подготовке города к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Алексей Текслер пообещал решить этот вопрос. Например, участием в отделке нового терминала аэропорта. А в августе ребята соберутся в Челябинске на большой слет, и Алексей Текслер готов подержать большое событие.

Кстати, сегодня студенческий стройотряд Челябинской области имени Петра Сумина — это более трех тысяч бойцов. На следующей неделе ребята приступят к работе проводниками, строителями, вожатыми. Ребята и девчата будут работать в сервисных и медицинских отрядах. В течение нескольких месяцев они проходили обучение по выбранной специальности и сдавали экзамены.

ИСТОЧНИК KP.RU