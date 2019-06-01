Челябинцы услышат сердцебиение младенца в утробе матери

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-01T09:01:57+03:00

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Сегодня, 1 июня, новый проект общероссийского общественного движения «За жизнь!» впервые состоится в крупных городах по всей России. В Челябинске акцию проводит противоабортная служба «С.П.А.С.консультирование», действующая при Одигитриевском женском монастыре.

— Важно засвидетельствовать, что жизнь ребенка до рождения так же ценна, как и после рождения, и нуждается в защите, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск координатор этой службы Татьяна Алексеева. — Больше всего нуждается в нашей помощи тот, кто не может о ней попросить. Мы, взрослые, можем и должны сделать это.

Собравшиеся на эту трогательную встречу (она состоится с 11.00 до 14.00) смогут прикоснуться к настоящему чуду — услышать сердцебиение маленького человечка под сердцем мамы. Для маленьких гостей акции будут организованы игры с аниматорами, праздничная фотозона, мастер-класс для детей по изготовлению двух сердец.

Место проведения — справа от главного входа рядом с площадкой «Лукоморье» и фонтаном «Золотая рыбка».

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ИСТОЧНИК KP.RU