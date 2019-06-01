Челябинский «Детский альбом» увидят на фестивале в Красноярске

СЕГОДНЯ 09:46 2019-06-01T09:46:59+03:00

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Сегодня, 1 июня, в Красноярске открывается I межрегиональный Урало-Сибирский фестиваль-конкурс театров кукол «Сибирь. Терра Магика».

— Свои лучшие постановки для детей и взрослых представят 11 театров из двух регионов урало-сибирской зоны. Эти работы по нескольким номинациям оценит высокое жюри, в составе которого ведущие театральные деятели России и зарубежья. Челябинский театр кукол имени Вольховского покажет там музыкальную фантазию «Детский альбом», — рассказала газете "Комсомольская правда" — Челябинск пресс-секретарь министра культуры Челябинской области Виктория Олиферчук.

Свой музыкальный спектакль челябинские кукольники создали на основе цикла пьес для фортепиано П. И. Чайковского «Детский альбом». В Челябинске премьера состоялась летом 2018 года.

Этот проект стал победителем грантового конкурса «Новый театр» Фонда Михаила Прохорова. Неделю назад кукольная постановка приняла участие в областном фестивале «Сцена». Теперь «Детский альбом» увидят красноярские зрители. Можно пожелать землякам очередной победы в конкурсе!

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ИСТОЧНИК KP.RU