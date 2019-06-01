В Челябинске массово гибнут голубые ели

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-01T10:00:23+03:00

Общественники не могут найти ответственного за их уход

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Челябинское отделение «Гражданского патруля» выложило в своей группе в ВК пост. К нему прикреплено с десяток фотографий больных деревьев в Советском и Центральном районах города.

— Судя по цвету ветвей и стволов, эти ели болеют давно, и никто за ними не ухаживает. Люди беспокоятся о том, что деревья уже не спасти, — рассказал КП-Челябинск общественник Георгий Акмен. — Найти ответственного за уход за ними мы так и не смогли. В мэрии нам ответили, что за ели отвечает администрация района, а районные власти говорят обратное.

К выяснению подключились городская и областная прокуратуры, но к общему мнению они также не пришли.

«Гражданский патруль» просит министерство экологии установить диагноз больных деревьев и принять экстренные меры по их лечению.

Кстати, недавно по заказу Управления экологии города в Челябинске проводилась инвентаризация зелёных насаждений за несколько миллионов рублей. Однако её результатов мы не знаем до сих пор.

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ИСТОЧНИК KP.RU