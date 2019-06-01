В Челябинске обнаружился вход в подземный город

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-01T12:09:04+03:00

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«Оказывается, сижу прямо на входе в подземелье» — написал в своем паблике в соцсети директор Челябинского камерного театра Илья Коломейский, имея в виду свой кабинет.

Кстати, существует давний миф, что от камерного театра до Миасса ведет секретный подземный ход. Такой широкий, что якобы могли разъехаться две телеги. Но у мифа есть вполне реальная основа говорить о маленьком подземном городе в этом квартале, о чем «Комсомолка писала в свое время.

— Мы получили средства на ремонт здания театра, — рассказывает Илья Коломейский. — Когда бригада занялась ремонтом фасада, обнаружился провал, уходящий вглубь здания. Даже при поверхностном осмотре помещение довольно большое.

20 лет назад здесь уже исследовали подземные ходы. Фото: Илья Коломейский.

Старожилы театра говорят, что лет 20 назад проводили исследования подземных ходов и даже составляли чертежи, но где они сейчас — неизвестно.

По предположениям краеведов до революции подземелье театра (бывшего дома купца Бреслина) занимали винные погреба, позднее эти подвалы вроде бы принадлежали наркомату внутренних дел.

— Что с этим делать, пока не решили, — говорит Коломейский. — Хотя идей масса, в том числе восстановить винный погреб, проводить экскурсии или квесты. Для начала поставим люк или закроем вход решеткой.

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ИСТОЧНИК KP.RU