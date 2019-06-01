Юные спортсмены со всей России съедутся в Челябинскую область на парусную регату
Волны, ветер, скорость… Ежегодная детская парусная регата на кубок всемирно известного путешественника Федора Конюхова состоится с 9 по 14 июня на озере Тургояк на базе клуба-отеля «Золотой пляж».
— Соревнование пройдет в восьмой раз, в нем примут участие сотня юных спортсменов из разных регионов России. В этом году регата включена в Единый календарь мероприятий Министерства спорта России, — рассказали организаторы парусной регаты.
А еще юных конкурсантов ждут экскурсии, игры, встречи с профессионалами спорта. Дети смогут пообщаться с самим Федором Конюховым, который приедет, чтобы вручить награды победителям.
В его планах — встреча и с воспитанниками детской «Школы путешественников Федора Конюхова».
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ИСТОЧНИК KP.RU