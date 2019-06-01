Глава Челябинской области отметил День защиты детей в Миассе

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-01T13:51:03+03:00

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Сегодня, 1 июня, День защиты детей ВРИО губернатора Алексей Текслер отметил в Миассе, куда приехал впервые, причем не один, а вместе с женой и сыном.

Алексей Леонидович и его семья прогулялись по городскому парку культуры и отдыха, не отказываясь сниматься с миасцами. Гости побывали на празднике «День детства», который организаторы посвятили еще и Году театра, и 250-летию великого баснописца Крылова.

Текслер вышел на сцену парка и поделился с горожанами впечатлениями о Миассе, отозвавшись о нем как очень красивом и очень симпатичном.

— Все взрослые должны помнить о том, что мы строим будущее в первую очередь ради наших замечательных детей. Дорогие друзья, желаю вам всем здоровья, успехов, счастья, а нашим детям — замечательного лета! — обратился глава региона к миасцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU