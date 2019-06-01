В Челябинске в ближайшие дни будет жарко и немного дождливо

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-01T14:55:05+03:00

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В пятницу, 31 мая, весна отметила свой уход ливнем и грозой. Правда, непогода продолжалась недолго. Последний весенний вечер порадовал горожан комфортной температурой воздуха. А 1 июня погода ничем не омрачила челябинцам праздничного настроения.

Однако от уральской погоды всегда ждешь переменчивости. Завтра, в воскресенье 2 июня, синоптики прогнозируют для большинства районов области небольшие дожди, местами до умеренных. А вот в горах — сильные и очень сильные ливни, местами грозы, крупный град. Дневная температура — от плюс 20 — 25, на юге до плюс 30.

В Челябинске выходной день обещает быть облачным с прояснениями, температура до плюс 20. Временами ожидается небольшой дождь. И да — возможна гроза.

В понедельник 3 июня по области небольшие дожди, а в Челябинске преимущественно без осадков. Будет жарко.

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ИСТОЧНИК KP.RU