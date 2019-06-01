Двух челябинцев наградили медалями МЧС России

СЕГОДНЯ 17:20 2019-06-01T17:24:49+03:00

Наши коллеги никогда не забудут те трагические дни. На снимке: Дмитрий Федечкин возле рухнувшего дома. Фото: соцсети.

Этих наград они удостоены за профессиональную работу в связи с трагедией в Магнитогорске

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Сегодня высокопоставленный офицер МЧС вручил медали ведомства «За содружество во имя спасения» сотруднику пресс-службы губернатора Роману Маклакову и бывшему пресс-секретарю главы региона Дмитрию Федечкину.

Наградами Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Федечкин и Маклаков отмечены за освещение трагических событий в Магнитогорске от взрыва бытового газа 31 января 2018 года.

И Роман, и Дмитрий не только выполняли свои непосредственные обязанности, неотрывно находясь в Магнитогорске в те тяжелые дни, и не пассивно сопереживали пострадавшим. Они подключались к любой проблеме, которую могли решить, и оказывали помощь там, где она была нужна.

Мы полагаем, что это совершенно заслуженные награды и искренне поздравляем коллег! Очень профессиональная, грамотная работа.

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ИСТОЧНИК KP.RU