Двух челябинцев наградили медалями МЧС России
Сегодня высокопоставленный офицер МЧС вручил медали ведомства «За содружество во имя спасения» сотруднику пресс-службы губернатора Роману Маклакову и бывшему пресс-секретарю главы региона Дмитрию Федечкину.
Наградами Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Федечкин и Маклаков отмечены за освещение трагических событий в Магнитогорске от взрыва бытового газа 31 января 2018 года.
И Роман, и Дмитрий не только выполняли свои непосредственные обязанности, неотрывно находясь в Магнитогорске в те тяжелые дни, и не пассивно сопереживали пострадавшим. Они подключались к любой проблеме, которую могли решить, и оказывали помощь там, где она была нужна.
Мы полагаем, что это совершенно заслуженные награды и искренне поздравляем коллег! Очень профессиональная, грамотная работа.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU