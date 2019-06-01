Глава Челябинской области поручил разобраться в аварии с поездом Адлер - Нижневартовск

СЕГОДНЯ 21:17 2019-06-01T21:30:22+03:00

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Как уже сообщалось, грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом Адлер - Нижневартовск на переезде в Адыгее.

Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил региональным министрам общественной безопасности и здравоохранения узнать, есть ли пострадавшие южноуральцы в этом ДТП, требуется ли им помощь. Ситуацию он обещал держать на личном контроле.

Поезд Адлер - Нижневартовск пользуется популярностью среди жителей Челябинской области в летний сезон. Его маршрут следует через Челябинск, Троицк, Карталы, Магнитогорск.

- В Краснодарском крае при столкновении поезда и грузовика обошлось без жертв, - рассказал корреспонденту КП - Челябинск дежурный ГУ МЧС по республике Адыгея. - Единственному пострадавшему в аварии водителю грузовика оказывают медицинскую помощь. Всех пассажиров автобусами доставили в Краснодар. Примерно в полночь по местному времени они отправятся домой.

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Прямой эфир с аварии поезда.Видео: Лилия Майская

ИСТОЧНИК KP.RU