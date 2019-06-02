Похищение бизнесменов в центре Челябинска попало на видео

СЕГОДНЯ 08:10 2019-06-02T09:45:37+03:00

Владислав успел вытолкнуть из салона Лизу, а она вытянула супруга за руку за собой. Фото: социальные сети.

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Инцидент произошел еще в пятницу, 31 мая. Супругов-предпринимателей чуть было не похитили во время деловых переговоров в центре Челябинска, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Владислав Логиновский и его супруга Елизавета Ягирская решили продать салон красоты. Женщина-покупатель осталась довольна увиденным помещением, но попросила о цене договориться с ее супругом. Тот назначил встречу под окнами бизнес-дома «Спиридонов» и попросил пару сесть в его машину. Когда супруги оказались в салоне, следом за ними на заднее сиденье залезли еще двое незнакомых мужчин. После этого хозяин автомобиля хотел тронуться с места и уехать. Владислав успел вытолкнуть Елизавету из салона авто, а она вытянула супруга за собой на улицу.

Предприниматели полагают, что их хотели похитить партнеры по бизнесу. Инвесторы вложили деньги в создание трех салонов красоты. После того, как заведения были открыты, один из салонов должен был перейти в собственность пары. Но инвесторы стали давить на супругов, заставляя отдать им все.

— Мы посмотрели видеозапись с камер наблюдения: это спланированное похищение. Правда, в полиции, куда мы обратились, завели дело по факту кражи: в салоне автомобиля осталась моя сумка и телефон мужа. Мы надеемся доказать, что эта была попытка похищения и ищем свидетелей происшествия, — говорит Елизавета.

Номера машины несостоявшихся похитителей не зарегистрированы в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU