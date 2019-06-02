В микрорайоне «Парковый» ищут «ворошиловского стрелка»

СЕГОДНЯ 09:08 2019-06-02T09:33:25+03:00

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Жители микрорайона «Парковый» опасаются за свое здоровье, а также за свое имущество. С недавних пор здесь завелся «ворошиловский стрелок»: кто-то стреляет по стеклам окон, а иногда — по машинам. Об этом люди пишут в социальных сетях.

Таинственный стрелок терроризирует всю округу. Палить он начинает обычно по вечерам. Стреляет по окнам жилых домов, по витринам местного продуктового магазина, по окнам ближайшей аптеки. Иногда добирается до машин.

Предположительно, стрелок живет в доме № 3а на Краснопольском проспекте.

— Знай, что люди уже выяснили, с какого балкона ты стреляешь. Аптека, стекла которой ты перестрелял, уже обратилась в полицию. Не важно, взрослый ты по биологически возрасту или дитя, но без наказания не останешься! — предупреждают соседи.

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ИСТОЧНИК KP.RU