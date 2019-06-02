Хозяин дикого волка перевез свой скандальный зверинец из парка на Лыжную базу в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-02T13:27:45+03:00

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Жители Челябинска годами жалуются на эксцентричного мужчину, который несколько лет подряд выставлял в парке Гагарина свой домашний зверинец. Кажется, его все же выгнали из центра города. В эти выходные зверинец обосновался на новом месте — в лесу у Лыжной базы, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Как рассказали очевидцы, в тесных клетках опять выставляются ворон, волк, лиса и другие животные. Горожане считают, что это — кощунство. Все животные, явно, не рады тому, что стали объектом пристального внимания. Им бы на волю, в тишину, в лес.

— Животные одомашнены уже ни в первом поколении и в дикой природе не выживут. У них есть документы и прививки. Живут они дома, свободно передвигаясь. Да и полиция, приезжая на вызов, нарушений не видит, — заступается за хозяина в социальных сетях явно осведомленная в его делах горожанка.

Но ее агрессивные комментарии тонут в репликах тех, кто против подобного бизнеса.

— Раз полиция приезжала, то мне мне одной кажется, что животные страдают?

— Как эти животные оказались у человека? Для чего они ему? Бизнес?

— А написано на ящике для пожертвований, что животные бездомные и им нужна помощь... Мошенничество?

Частный «зоопарк» прославился тем, что волк не раз кусал подходивших к нему детей. Свое недоумение по поводу опасного зверинца успел высказать новый глава региона Алексей Текслер. Однако в администрации парка разводили руками: ничего сделать не можем.

Не так давно в частном доме, где живет хозяин животных, случился пожар. Часть животных погибли.

Нападение волка или игра с животным?.Видео: Нетипичный Челябинск

ИСТОЧНИК KP.RU