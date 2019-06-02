2019-06-02T15:54:18+03:00
Общество

Жители челябинской пятиэтажки сдали в полицию лже-газовщиков

Парочка склоняла пенсионеров установить ненужное газовое оборудование стоимостью 26 тысяч рублей
Лидия ПЕСКОВА
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Газовщики предлагали установку дорогущих приборов.Газовщики предлагали установку дорогущих приборов.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Жители одной из пятиэтажек на улице Островского сдали в полицию лже-газовщиков, обходивших квартиры в их доме. Предпринимателей задержали прямо в подъезде и не отпускали, пока не приехал наряд оперативников, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

— Двое молодых мужчин, представляясь работниками фирмы «Гарант безопасность», предлагали осмотреть газовое оборудование. После осмотра рассказывали ужасы про то, что скоро все взорвется, и предлагали панацею стоимостью 26 тысяч рублей. Пенсионерам и ветеранам предлагали скидки. Возможно, их организация действительно связана с системами газовой безопасности. Но методы работы — сомнительные, — рассказывают жильцы дома.

Видео «задержания» бдительные горожане выложили в соцсети. Комментируя инцидент, читатели сошлись во мнении, что состав преступления, скорее всего, в полиции не найдут. Поэтому горожанам стоит лишний раз предупредить своих близких о мошенниках, путешествующих по подъездам.

Пару дней назад двое ходили по Ленинскому району и осуществляли «обязательную» установку водяных фильтров за 11 тысяч льготникам. Хорошо, мама мне позвонила! — пишет челябинец Александр.

Кстати, многие замечают, что на газовщиков эта пара совсем не похожа: нет спецформы, нет сумки с рабочим инструментом. А несколько из читателей признаются, что видели этих людей в своем подъезде.

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Лже-газовщики пошли по подъездам..Фото: Лариса Ставцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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