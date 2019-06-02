Тимур Бразил разрисовал автозаправку в Челябинской области

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-02T16:54:39+03:00

Теперь уже вряд ли кто-то проедет мимо

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И на заправке есть место романтике. Фото: Тимур Абдуллаев.

Челябинский художник Тимур Бразил разрисовал заправку в городе Бреды. Сочные фотографии своего творчества Тимур выложил в социальные сети, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Заправка расположена в поселке Бреды. Раньше она ничем особенным не выделялась, а потому многие автомобили проезжали мимо. Зато теперь, надо думать, даже машины с полными баками захотят притормозить у небольшой АЗС, чтобы полюбоваться на экзотические картины и сделать парочку сочных фото.

Фото: Тимур Абдуллаев.

Челябинский художник Тимур Бразил, он же Тимур Абдуллаев, не в первый раз создает такие масштабные уличные шедевры. Тимур — автор социального проекта «Яркий город». Вместе со своей командой он избавляет Челябинск от унылых серых стен.

Например, многие видели огромное граффити на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов, где изображен героический бой русских солдат с фашистами? А портрет Станислава Черчесова на Алом поле? Рисовал Бразил. Он же автор «ноги Акинфеева» на новостройке в поселке Рощино, граффити с учеником и профессором на стене дома по Свердловскому проспекту, 28, портрета Высоцкого на воротах одного из гаражей Металлургического района и других работ.

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