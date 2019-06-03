2019-06-03T04:01:20+03:00
Общество

В Челябинской области девятикласснице стало плохо после ОГЭ

Кто виноват в таких происшествиях, спорят южноуральцы в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
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ЕГЭ и ОГЭ - мероприятия нервные. Фото из архива КПЕГЭ и ОГЭ - мероприятия нервные. Фото из архива КПФото: Евгения ГУСЕВА
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В мае и июне школьники сдают экзамены: в 11-м классе ЕГЭ, в 9-м — ОГЭ. Большинство учеников страшно волнуются. И вот результат:

— Большое спасибо женщине, которая в трамвае на остановке Гагарина помогла девочке. Моя дочь ехала с экзамена (ОГЭ) и ей стало плохо. Волновалась. Чужая школа, металлоискатели… Кто проходил это, тот в курсе, — анонимно поблагодарила жительница Магнитогорска в группе «ВКонтакте».

Подробности истории неизвестны. Пользователи соцсети поспорили в комментариях, кто виноват в таких ситуациях. Может, сама система экзаменов?

— У меня племянник — кандидат в мастера спорта. Выйдя с экзамена, сказал, что ни с кем разговаривать не может! Голова кружится и тошнит! Это что же за пытки такие? — написала Дарья Иванова.

Может быть, виноваты учителя?

— Учителя накручивают детей перед экзаменом. Моя пришла и ноет: мол, учитель русского категорически уверена, что я не сдам. Звоню учителю. Та поясняет: а это чтобы их в тонусе держать! Но им нужно быть спокойными, а не трястись! — прокомментировала Лана Вавакина.

Или это родители накручивают?

— Вы чего все так накручиваете? Дети все себя ведут спокойно и ко всем этим проверкам относятся с иронией. Как говорится в инструкции к ЕГЭ и ОГЭ, «... это одно из жизненных испытаний, которую вам нужно пройти. Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ», — высказалась наблюдатель на экзаменах Гаяне Геворгян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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