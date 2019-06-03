Супер-бабушка! В соцсети попало видео, как пенсионерка перевозит внуков на спине через огромную лужу в Зауралье

СЕГОДНЯ 04:01 2019-06-03T04:01:57+03:00

Оно было снято в День защиты детей

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Первый день лета пришел в Зауралье с сильным дождем. Некоторые улицы затопило. Жительница Кургана выглянула в окно и увидела, как на ул. Невежина женщина перевозит через большую и глубокую лужу мальчишек. Видео снято издалека, поэтому возраст героини не определить. Однако, автор ролика указала, что это была бабушка.

— Сначала я не поняла, что бабушка будет делать. Там ведь вообще негде пройти. Смотрю: а она одного подсадила на спину и у несла, потом за вторым пришла. Я была в шоке от ее поступка. Поэтому не сразу начала снимать, — написала автор видео Жулдыз Закирьянова.

Женщина перевозит мальчишек на спине через огромную лужу в Зауралье.

— Супер-бабушка! — прокомментировала Марина Белых.

Некоторые пользователи соцсети стали бранить детей: мол, могли бы и сами перейти, «вот мы в детстве...»

— Ребятне там не пройти было. Дети не такие уж и большие. Машины едут. Неизвестно, какой асфальт. Еще провалится ребенок в какую-нибудь яму. Молодец бабуля! — ответила Тина Рыбина.

— Я бы тоже пошла к своему внуку. Молодым этого не понять, — поддержала Галина Пермякова.

Вот такой День защиты детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU