Супер-бабушка! В соцсети попало видео, как пенсионерка перевозит внуков на спине через огромную лужу в Зауралье
Первый день лета пришел в Зауралье с сильным дождем. Некоторые улицы затопило. Жительница Кургана выглянула в окно и увидела, как на ул. Невежина женщина перевозит через большую и глубокую лужу мальчишек. Видео снято издалека, поэтому возраст героини не определить. Однако, автор ролика указала, что это была бабушка.
— Сначала я не поняла, что бабушка будет делать. Там ведь вообще негде пройти. Смотрю: а она одного подсадила на спину и у несла, потом за вторым пришла. Я была в шоке от ее поступка. Поэтому не сразу начала снимать, — написала автор видео Жулдыз Закирьянова.
Женщина перевозит мальчишек на спине через огромную лужу в Зауралье.
— Супер-бабушка! — прокомментировала Марина Белых.
Некоторые пользователи соцсети стали бранить детей: мол, могли бы и сами перейти, «вот мы в детстве...»
— Ребятне там не пройти было. Дети не такие уж и большие. Машины едут. Неизвестно, какой асфальт. Еще провалится ребенок в какую-нибудь яму. Молодец бабуля! — ответила Тина Рыбина.
— Я бы тоже пошла к своему внуку. Молодым этого не понять, — поддержала Галина Пермякова.
Вот такой День защиты детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU