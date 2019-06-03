В Челябинской области потух Вечный огонь

СЕГОДНЯ 04:02 2019-06-03T04:02:35+03:00

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1 июня житель Миасса сфотографировал в своем городе мемориальный комплекс «Вечный огонь», из которого не вырывалось привычное всем пламя. Он выложил фото на личной странице в ВК. Снимок попал в городские интернет-паблики.

— Удивительный кадр: потух Вечный огонь. Перешли в режим экономии? — подписал свое фото Павел.

— Так ведь предупреждали: ремонт на газораспределителе. Меняют запорную арматуру на входе в Миасс, — ответили ему горожане.

Действительно, Управление ЖКХ Миасского городского округа заранее оповестило о том, что в первый день лета миассцы останутся без горячей воды и газа. Причина: ремонтные работы на автоматизированной газораспределительной станции. А раз с 1 по 2 июня в городе прекратили подачу газа, то и Вечный огонь гореть тогда попросту не мог.

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ИСТОЧНИК KP.RU