В Челябинской области потух Вечный огонь
1 июня житель Миасса сфотографировал в своем городе мемориальный комплекс «Вечный огонь», из которого не вырывалось привычное всем пламя. Он выложил фото на личной странице в ВК. Снимок попал в городские интернет-паблики.
— Удивительный кадр: потух Вечный огонь. Перешли в режим экономии? — подписал свое фото Павел.
— Так ведь предупреждали: ремонт на газораспределителе. Меняют запорную арматуру на входе в Миасс, — ответили ему горожане.
Действительно, Управление ЖКХ Миасского городского округа заранее оповестило о том, что в первый день лета миассцы останутся без горячей воды и газа. Причина: ремонтные работы на автоматизированной газораспределительной станции. А раз с 1 по 2 июня в городе прекратили подачу газа, то и Вечный огонь гореть тогда попросту не мог.
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ИСТОЧНИК KP.RU