В Челябинске первая неделя лета будет прохладной и дождливой
Температура упадет до 6 градусов
Дожди будут идти всю неделю.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Успевайте насладиться теплом! По прогнозу Гидрометцентра России, на этой неделе погода испортится. Понедельник, 3 июня, будет жарким и солнечным, столбик термометра покажет +27 градусов. А со вторника ожидаются похолодание и дожди.
В Челябинске 4 июня температура упадет до +17, пройдет небольшой дождь. В ночь на среду, 5 июня, похолодает до +6 градусов. Днем воздух прогреется до +14.
В пятницу и четверг синоптики обещают +18 днем. В субботу и воскресенье потеплеет до +21. Дожди будут лить всю неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU