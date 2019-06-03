2019-06-03T05:44:38+03:00
Общество

В Челябинске первая неделя лета будет прохладной и дождливой

Температура упадет до 6 градусов
Валентина ВАГАНОВА
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Дожди будут идти всю неделю.Дожди будут идти всю неделю.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Успевайте насладиться теплом! По прогнозу Гидрометцентра России, на этой неделе погода испортится. Понедельник, 3 июня, будет жарким и солнечным, столбик термометра покажет +27 градусов. А со вторника ожидаются похолодание и дожди.

В Челябинске 4 июня температура упадет до +17, пройдет небольшой дождь. В ночь на среду, 5 июня, похолодает до +6 градусов. Днем воздух прогреется до +14.

В пятницу и четверг синоптики обещают +18 днем. В субботу и воскресенье потеплеет до +21. Дожди будут лить всю неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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