Гол! Алексей Текслер посетил финал футбольной Спартакиады для детсадовцев

СЕГОДНЯ 06:28 2019-06-03T06:28:43+03:00

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Все как на самом деле: огромный стадион, матч, болельщики. Матч — по мини-футболу. Болельщики — самые лучшие: мамы и папы, бабушки и дедушки. Дошколятам игра знакома, мяч они ведут уверенно.

Финал Спартакиады по мини-футболу команд детских садов Челябинска 2 июня посетил глава региона. На спортивный праздник Алексей Текслер пришел с сыном: вместе они следили за баталиями на поле.

Прибыл на церемонию открытия и заслуженный мастер спорта России, звезда «Спартака»,член сборной СССР Евгений Ловчев. Впервые наш город проводит такие соревнования: на Центральном стадионе собрались 30 команд!

— Доброго дня, дорогие ребята, родители, тренеры, гости соревнований! Поздравляю вас с Днем защиты детей, который вчера мы отмечали со всем миром. Сегодня по всему региону продолжается череда мероприятий, посвященных этому празднику. В нашем городе проводится Спартакиада среди дошколят и финал турнира по мини-футболу среди детских садов. На газоне Центрального стадиона выступят не только ребята из Челябинска, но и юные спортсмены из Златоуста, это здорово. Давайте поприветствуем всех участников бурными аплодисментами, — обратился к спортсменам Алексей Текслер.

После приветственной речи Алексей Текслер обошел команды, поприветствовав игроков крепким рукопожатием.

ИСТОЧНИК KP.RU