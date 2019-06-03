В Челябинской области задержали банду, укравшую с предприятия металл на 8 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:01 2019-06-03T09:01:51+03:00

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В Златоусте силовики накрыли преступную группировку, которая похищала металл с путевой машинной станции. Ее участников задержали на дороге с полными багажниками украденного.

— В разных частях города одновременно были остановлены и блокированы два автомобиля, «Жигули» и «Нива». В багажниках и салонах перевозились мешки с металлом. В машинах находились шестеро подозреваемых, их задержали. Все они жители Златоуста, возраст от 36 до 40 лет, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в областном полицейском главке.

Операцию провели полиция, ФСБ и ОМОН. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, организатор группировки платил охраннику предприятия. Тот «закрывал глаза», когда с территории выносили металл. По предварительным данным, ущерб от краж составил 8,5 млн рублей.

Двух фигурантов заключили под стражу. Шестеро находятся под подпиской о невыезде. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до 10 лет.

Сейчас устанавливаются другие участники ОПГ, а также места сбыта металла.

Двух фигурантов заключили под стражу. Шестеро находятся под подпиской о невыезде. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU