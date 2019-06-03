Три недели без горячей воды: в Челябинске сорвал сроки опрессовки

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-03T10:53:20+03:00

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Первый этап опрессовки в Челябинске должен был закончиться 28 мая, но 30 домов до сих пор остаются без горячей воды. Горожане возмущены.

— Каждый год одно и то же: дают горячую воду позже обещанного! — написала в группе «ВКонтакте» жительница Ленинского района .

Там без горячей воды — шесть домов. Как пояснил 3 июня на аппаратном совещании глава района Олег Орлов, нужна замена бойлеров. Управляющая компания работает над проблемой.

В Металлургическом районе подачу горячей воды задержали и вовсе на неделю. То есть отключение было на три недели вместо двух. По словам директора МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» Сергея Лобанова, сроки были нарушены планово, жителей оповестили. Однако, такой ответ мэра Челябинска Владимира Елистратова не удовлетворил.

Прокуратура может привлечь работников ЧКТС к ответственности. Тем временем, с 4 июня начинается второй этап опрессовки в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU