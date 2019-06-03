Жительница Челябинка, рожавшая девять дней, несколько лет пытается добиться медэкспертизы

СЕГОДНЯ 11:18 2019-06-03T11:19:13+03:00

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Федор был долгожданным ребенком в семье Кильдюшовых. Но счастье материнства для мамы Зои было омрачено большими проблемами со здоровьем малыша. Она считает, что виной тому — врачи.

На 35-й неделе беременности женщины медики сказали ей, что плод умер. Несчастная Зоя девять дней провела в родильном зале, где ей искусственно вызывали роды. Но ребенок появился на свет живым. С тех пор вот уже 2,5 года семья вынуждена бегать по врачам. Федечке нужны постоянные курсы реабилитации, иначе — паралич.

Также челябинка Зоя Кильдюшова все это время добивается экспертизы оказания ей медицинской помощи в роддоме. Она хочет доказать ошибку медиков и потребовать моральный ущерб. Но ей говорят, что провести экспертизу невозможно — материалы гистологии роддомом уничтожены. А без этого уголовное дело не возбуждают.

Мама обращалась в полицию и прокуратуру, но пока тщетно. Она считает, что дело затягивают специально, чтобы истек срок давности.

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ИСТОЧНИК KP.RU