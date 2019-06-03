Егор Ковальчук вернулся из столицы и стал вице-губернатором Челябинской области
Глава региона Алексей Текслер назначил нового вице-губернатора. Егор Ковальчук возглавит возрожденное Министерство промышленности и природных ресурсов. Кроме того, он будет отвечать за саммиты ШОС и БРИКС в Челябинской области.
При этом Министерство экономического развития, которое курировал ушедший в отставку Руслан Гаттаров, переходит в прямое подчинение губернатору. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.
СПРАВКА «КП»
Егор Ковальчук с 2010 года работал в мэрии Челябинска (возглавлял ЖКХ), потом в областном правительстве. В 2015 году уехал в ХМАО, а в марте 2019 — в Москву. Из Минстроя РФ он вернулся в правительство Челябинской области по приглашению Алексея Текслера.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU