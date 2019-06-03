Егор Ковальчук вернулся из столицы и стал вице-губернатором Челябинской области

СЕГОДНЯ 12:22 2019-06-03T12:39:08+03:00

Он будет отвечать за подготовку к СОШ и БРИКС

Изменить размер текста: A A

Глава региона Алексей Текслер назначил нового вице-губернатора. Егор Ковальчук возглавит возрожденное Министерство промышленности и природных ресурсов. Кроме того, он будет отвечать за саммиты ШОС и БРИКС в Челябинской области.

При этом Министерство экономического развития, которое курировал ушедший в отставку Руслан Гаттаров, переходит в прямое подчинение губернатору. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.

СПРАВКА «КП»

Егор Ковальчук с 2010 года работал в мэрии Челябинска (возглавлял ЖКХ), потом в областном правительстве. В 2015 году уехал в ХМАО, а в марте 2019 — в Москву. Из Минстроя РФ он вернулся в правительство Челябинской области по приглашению Алексея Текслера.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU