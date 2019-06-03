2019-06-03T12:39:08+03:00
Общество

Егор Ковальчук вернулся из столицы и стал вице-губернатором Челябинской области

Он будет отвечать за подготовку к СОШ и БРИКС
Андрей СОКОЛОВ
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Егор КовальчукЕгор КовальчукФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Глава региона Алексей Текслер назначил нового вице-губернатора. Егор Ковальчук возглавит возрожденное Министерство промышленности и природных ресурсов. Кроме того, он будет отвечать за саммиты ШОС и БРИКС в Челябинской области.

При этом Министерство экономического развития, которое курировал ушедший в отставку Руслан Гаттаров, переходит в прямое подчинение губернатору. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.

СПРАВКА «КП»

Егор Ковальчук с 2010 года работал в мэрии Челябинска (возглавлял ЖКХ), потом в областном правительстве. В 2015 году уехал в ХМАО, а в марте 2019 — в Москву. Из Минстроя РФ он вернулся в правительство Челябинской области по приглашению Алексея Текслера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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