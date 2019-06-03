На челябинском вокзале обнаружено... «казино»
Житель Челябинска выложил в интернет фото необычные аппаратов, установленных в здании автовокзала «Южные ворота». С виду они похожи на платежные терминалы. Однако картинка на экране наводит на мысль об онлайн-казино.
— Я насчитал, как минимум три игровых автомата со слотами. Они называются «Биржевой терминал». Интересно, такое название спасает их от закона? — задается вопросом автор поста.
Фото: pikabu.ru
Судя по фото, автомат оснащен купюроприемником. А вот устройства для выдачи наличных на нем не видно.
А что, очень удобно — в ожидании автобуса можно подойти к биржевому терминалу и прямо с вокзала «инвестировать» свои средства в финансовые рынки.
Ну, а если серьезно, терминал работает по принципу лотерейного автомата. "Комсомолке" удалось выяснить, что по закону подобные устройства не запрещено устанавливать в общественных местах. Исключение представляют: детские сады, школы и медицинские учреждения, а также учреждения культуры, соборы и церкви.
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ИСТОЧНИК KP.RU