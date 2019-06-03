На челябинском вокзале обнаружено... «казино»

СЕГОДНЯ 12:31 2019-06-03T12:32:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Челябинска выложил в интернет фото необычные аппаратов, установленных в здании автовокзала «Южные ворота». С виду они похожи на платежные терминалы. Однако картинка на экране наводит на мысль об онлайн-казино.

— Я насчитал, как минимум три игровых автомата со слотами. Они называются «Биржевой терминал». Интересно, такое название спасает их от закона? — задается вопросом автор поста.

Фото: pikabu.ru

Судя по фото, автомат оснащен купюроприемником. А вот устройства для выдачи наличных на нем не видно.

А что, очень удобно — в ожидании автобуса можно подойти к биржевому терминалу и прямо с вокзала «инвестировать» свои средства в финансовые рынки.

Ну, а если серьезно, терминал работает по принципу лотерейного автомата. "Комсомолке" удалось выяснить, что по закону подобные устройства не запрещено устанавливать в общественных местах. Исключение представляют: детские сады, школы и медицинские учреждения, а также учреждения культуры, соборы и церкви.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU