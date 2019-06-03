2019-06-03T13:05:21+03:00
Общество

Мадонну и фламинго нарисуют на зданиях Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС

Из полторы сотни эскизов граффити выбрали 10 лучших
Андрей СОКОЛОВ
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Эскиз челябинца Дмитрия Прозоровского. Фото: vk.com/uralartsummerЭскиз челябинца Дмитрия Прозоровского. Фото: vk.com/uralartsummer
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К 2020 году Челябинск украсят профессиональные граффити — настоящие произведения искусства. Благодаря им, гости саммитов ШОС и БРИКС должны запомнить наш город творческим и ярким.

Фламинго от Георгия Куринова из Краснодара, занявшего в отборе первое место. Фото: vk.com/uralartsummer

Фламинго от Георгия Куринова из Краснодара, занявшего в отборе первое место. Фото: vk.com/uralartsummer

В отборочном туре боролись более 150 эскизов от художников со всей России. Из них оргкомитет отобрал десяток самых лучших идей. Они будут реализованы уже этим летом на Граффити фестивале URAL ART SUMMER.

Среди участников конкурса было только два челябинца. И оба прошли в финал. Тимур Абдуллаев раскрасит фасад одного из домов нежным цветочным орнаментом La France. А Дмитрий Прозоровский изобразит фантазию на тему Мадонны с голубями.

Тимур Абдуллаев раскрасит фасад одного из домов нежным цветочным орнаментом La France. Фото: vk.com/uralartsummer

Тимур Абдуллаев раскрасит фасад одного из домов нежным цветочным орнаментом La France. Фото: vk.com/uralartsummer

Также рисовать в Челябинске будет граффитисты из Краснодара, Серпухова, Казани, Екатеринбурга, Москвы, Самары, Новосибирска и Нижнего Новгорода. Но это не все. Еще несколько проектов будут выбраны с помощью голосования челябинцев. Голосование откроется в ближайшие дни.

Хозяйка медной горы в интерпретации Дамира Бозика из Казани. Фото: vk.com/uralartsummer

Хозяйка медной горы в интерпретации Дамира Бозика из Казани. Фото: vk.com/uralartsummer

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ИСТОЧНИК KP.RU

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