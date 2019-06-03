2019-06-03T13:27:32+03:00
Происшествия

В Челябинске снова горела закрытая свалка

Жители ЧМЗ жалуются на удушающий дым
Андрей СОКОЛОВ
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Свалка горит. Кадр из видео vk.com/chel4m3Свалка горит. Кадр из видео vk.com/chel4m3
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В ночь со 2 на 3 июня жители Челябинска заметили пламя на городской свалке и выложили видео в соцсетях. Житель ЧМЗ снял пожар из окна своего дома. Огонь было видно издалека. А запах гари почувствовали многие жители района. Они пожаловались, что трудно дышать.

Напомним, свалку закрыли осенью 2018 года. Но там периодически вспыхивают пожары. К примеру, тушили в середине ноября.

В этот раз площадь возгорания составила 50 кв м. Горели сухие ветки. Еще до приезда пожарных с огнем справилась служба, которая следит за свалкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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