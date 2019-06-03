2019-06-03T14:16:22+03:00
Общество

Многодетным семьям купят квартиры в Челябинской области

Кто может претендовать на бесплатное жилье
Андрей СОКОЛОВ
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Много детей - это не только радость материнства, но иногда и бесплатная квартира.Много детей - это не только радость материнства, но иногда и бесплатная квартира.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области объявило аукционы на покупку трех квартир для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Как сообщают в пресс-службе ведомства, жилье приобретут за счет областного бюджета в Копейске, Челябинске и Верхнем Уфалее.

Улучшить жилищные условия таким образом могут семьи, в которых одновременно родилось трое и более детей. Они получают жилплощадь в порядке очереди, после постановки на учет. Оформляется квартира по договору социального найма. В последствии ее можно приватизировать.

Площадь квартир рассчитывается так: 18 кв м на одного члена семьи, с учетом уже имеющейся у нее собственности.

За шесть лет квартиры были куплены 15 семьям Челябинской области. Еще четыре семьи с тройняшками ждут своей очереди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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