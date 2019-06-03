Многодетным семьям купят квартиры в Челябинской области
Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области объявило аукционы на покупку трех квартир для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Как сообщают в пресс-службе ведомства, жилье приобретут за счет областного бюджета в Копейске, Челябинске и Верхнем Уфалее.
Улучшить жилищные условия таким образом могут семьи, в которых одновременно родилось трое и более детей. Они получают жилплощадь в порядке очереди, после постановки на учет. Оформляется квартира по договору социального найма. В последствии ее можно приватизировать.
Площадь квартир рассчитывается так: 18 кв м на одного члена семьи, с учетом уже имеющейся у нее собственности.
За шесть лет квартиры были куплены 15 семьям Челябинской области. Еще четыре семьи с тройняшками ждут своей очереди.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта kpravda@ya.ru
SMS 8-902-616-06-06
Тел. (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU