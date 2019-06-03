На месте Ашинской трагедии спустя 30 лет пройдет траурный митинг

СЕГОДНЯ 14:28 2019-06-03T14:28:06+03:00

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4 июня 1989 года в Челябинском области случилась ж/д-катастрофа. На Транссибирской магистрали в районе Аши взорвался газ. Взрывная волна зацепила два поезда Новосибирск — Адлер и Адлер — Новосибирск. Пострадали 1 000 человек. В 2019 году пройдут памятные мероприятия приуроченные к 30-летию трагедии.

На место аварии привезут родственников погибших.

— 4 июня вагоны отправятся в составе пассажирского поезда № 391 Челябинск — Москва. На станции Уфа вагоны будут включены в состав специального поезда № 912/911 Уфа — Аша. Этот поезд доставит родственников погибших к месту трагедии, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

В Ашинской трагедии по меньшей мере погибли 575 человек. Еще столько же были ранены. Практически каждый пятый — житель Челябинской области.

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