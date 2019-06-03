В челябинском аэропорту имени Курчатова установят бюст великого физика-ядерщика
Президент Владимир Путин присвоил аэропортам страны имена выдающихся деятелей России по итогам общенационального конкурса «Великие имена России». В голосовании по аэропорту Челябинска лидировало имя великого физика-ядерщика Игоря Курчатова. Им и нарекли нашу воздушную гавань.
В новом терминале аэропорта, который возводится к саммитам ШОС и БРИКС, установят бюст ученого. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщил пресс-секретарь аэропорта «Челябинск» Сергей Куклев.
Автор изваяния — краснодарский скульптор Михаил Сердюков, ему принадлежит проект «Аллея Российской Славы». Монументальные изображения великих россиян, прославивших страну, устанавливают в школах, кадетских корпусах, воинских частях.
Памятник для челябинского аэропорта выполнен из стекловолокна и окрашен в цвет бронзы. Высота — 2,5 метра.
В новом терминале аэропорта имени Курчатова установят бюст великого физика-ядерщика. Фото: Сергей Куклев.
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