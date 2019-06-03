В Челябинской области пожарные спасли двухлетнего малыша от падения из окна
Не успел пройти День защиты детей, как сотрудникам МЧС снова приходится спасать ребятишек. В поселке Долгодеревенское, что в Сосновском районе, едва не выпал из окна двухлетний мальчик. Прохожие увидели, как он сидит на подоконнике второго этажа, и вызвали пожарных.
На место примчались сотрудники 61-й пожарно-спасательной части Челябинского гарнизона.
— С помощью трехколенной лестницы сотрудники МЧС сняли мальчишку с окна. Проверили квартиру, на диване спал отец. Он был пьян. Мать, по словам очевидцев, находилась на работе, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Спасатели передали ребенка участковому. Сотрудники опеки и полиции проведут проверку по этому инциденту.
В МЧС призывают родителей не оставлять детей без присмотра, не открывать окна настежь, отодвинуть от окон мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. А также установить специальные блокирующие устройства. Эти простые действия спасут ребенку жизнь!
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ИСТОЧНИК KP.RU