2019-06-03T16:33:29+03:00
Происшествия

В Челябинской области пожарные спасли двухлетнего малыша от падения из окна

Отец напился и уснул, оставив ребенка без присмотра
Валентина ВАГАНОВА
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Не открывайте окна настежь и не оставляйте детей без присмотра!Не открывайте окна настежь и не оставляйте детей без присмотра!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Не успел пройти День защиты детей, как сотрудникам МЧС снова приходится спасать ребятишек. В поселке Долгодеревенское, что в Сосновском районе, едва не выпал из окна двухлетний мальчик. Прохожие увидели, как он сидит на подоконнике второго этажа, и вызвали пожарных.

На место примчались сотрудники 61-й пожарно-спасательной части Челябинского гарнизона.

— С помощью трехколенной лестницы сотрудники МЧС сняли мальчишку с окна. Проверили квартиру, на диване спал отец. Он был пьян. Мать, по словам очевидцев, находилась на работе, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Спасатели передали ребенка участковому. Сотрудники опеки и полиции проведут проверку по этому инциденту.

В МЧС призывают родителей не оставлять детей без присмотра, не открывать окна настежь, отодвинуть от окон мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. А также установить специальные блокирующие устройства. Эти простые действия спасут ребенку жизнь!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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