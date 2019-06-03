2019-06-03T17:01:35+03:00
Общество

МЧС объявило штормовое предупреждение на Южном Урале

Прогнозируется усиление ветра до 24 м/c
Валентина ВАГАНОВА
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Сильные ветра будут в области до конца недели.Сильные ветра будут в области до конца недели.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в начале лета совсем не балует. Южноуральцы снова получили смс-предупреждения от МЧС. Завтра днем, 4 июня, в области ожидается штормовой ветер до 24 м/с. В отдельных районах возможны грозы. Уходя из дома, не забудьте закрыть окна. А на улице держитесь подальше от деревьев и рекламных щитов — их может повалить ветром.

Температура воздуха завтра днем будет +13, +18. На юге области воздух прогреется до 22 градусов. Синоптики предупреждают, что сильный ветер, грозы и дожди продержатся до конца недели.

Напомним, жара на Южном Урале сменилась похолоданием. Ночные температуры упадут до +3 градусов, а дневные — до +10.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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