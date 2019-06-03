Жителей дома в центре Челябинска, где с фасада обрушились кирпичи, обязали делать ремонт за свой счет

СЕГОДНЯ 18:37 2019-06-03T18:45:20+03:00

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Госжилинспекция провела проверку дома на Энтузиастов, 11 в, где 30 мая рухнула часть облицовки. Предписание от жилищных инспекторов получило ТСЖ «Энтузиаст». Проще говоря, виновными сделали самих жильцов и обязали их делать ремонт. Жители должны до 3 июля провести экспертизу фасада, определить тип ремонта, а затем, за свой счет, провести его. Об этом сегодня, 3 июня, заявили в Главном Управлении Госжилинспекции Челябинской области.

За неисполнение предписания будет штраф. Жители возмущены таким решением, они считают, что ремонтировать фасад должен застройщик.

— Дом был сдан с многочисленными недоделками. Так, при строительстве фасада нарушен технологический процесс: отсутствует привязка облицовочного кирпича с внутренней стеной, отсутствует кладочная сетка. Также застройщик не доделал водосток. По этой причине вся вода поступала в отверстие, в поры между облицовочным кирпичом и стеной. Из-за этого произошло обрушение, — говорит председатель Челябинской городской общественной инспекции Марсель Хазиев.

По его словам, есть риск, что верхняя часть облицовки тоже рухнет. Жители думали восстанавливать фасад на деньги из фонда капремонта. Но их не хватит. Там два миллиона, а нужно около 30.

— В любом случае, жильцы смогут взыскать деньги с застройщика. На сегодняшний день он должен жильцам работы на внушительную сумму. Я попрошу Минстрой создать рабочую группу. Нельзя допустить трагедию, пока будут проходить все эти процедуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU