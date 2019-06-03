2019-06-03T18:57:27+03:00
Общество

С вещами на выход: еще двоих удалили с ЕГЭ за попытку списать в Челябинской области

Оба выпускника провалили экзамен по русскому языку
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Наблюдатели на ЕГЭ работают в аудитории и по видеосвязи.Наблюдатели на ЕГЭ работают в аудитории и по видеосвязи.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 3 июня, выпускники школ сдавали экзамен по русскому языку. На Южном Урале экзамен собрал почти 14 тысяч школьников. У двоих из них отобрали шпаргалки, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

— В ходе экзамена по русскому языку за попытку списать удалены два участника. Один из них — в Нагайбакском районе, второй — в Челябинске. Результаты экзамена для этих школьников аннулированы, — рассказал директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Чиновник еще раз напомнил школьникам, что на экзамене запрещено иметь шпаргалки, справочные материалы и любые средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру.

Для честных выпускников экзамен по русскому языку длился 3,5 часа. Школьникам предлагалось выполнить 26 заданий с кратким ответом и написать сочинение. Для успешной сдачи экзамена нужно набрать, как минимум 24 балла. Отметка по русскому языку необходима для получения аттестата, а результаты экзамена обязательны при поступлении в вуз.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске тетя попыталась отнять квартиру у 10-летнего племянника-сироты
Жителей дома в центре Челябинска, где с фасада обрушились кирпичи, обязали делать ремонт за свой счет
МЧС объявило штормовое предупреждение на Южном Урале
В Челябинской области пожарные спасли двухлетнего малыша от падения из окна
Команда МГТУ им. Г.И. Носова заняла первое место в лиге «Горное дело»
В челябинском аэропорту имени Курчатова установят бюст великого физика-ядерщика
На месте Ашинской трагедии спустя 30 лет пройдет траурный митинг
Многодетным семьям купят квартиры в Челябинской области
Зачем на улице Дарвина пилят лиственницы
В Челябинске снова горела закрытая свалка
Челябинцы в шоке: на кольце улицы Дарвина пилят ели
Мадонну и фламинго нарисуют на зданиях Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС
На челябинском вокзале обнаружено... «казино»
Егор Ковальчук вернулся из столицы и стал вице-губернатором Челябинской области
Жительница Челябинка, рожавшая девять дней, несколько лет пытается добиться медэкспертизы
Три недели без горячей воды: в Челябинске сорвал сроки опрессовки
«Дети и воспитатели не слышат друг друга»: во дворе детского сада в Челябинске почти в 1,5 раза превышен уровень шума
В Челябинской области задержали банду, укравшую с предприятия металл на 8 млн рублей
«Едва не проткнуло арматурой»: жительница Челябинской области провалилась в канализационный люк
В Кусе вместо Дня защиты детей провели ярмарку
Гол! Алексей Текслер посетил финал футбольной Спартакиады для детсадовцев
В Челябинске первая неделя лета будет прохладной и дождливой
В Челябинской области потух Вечный огонь