С вещами на выход: еще двоих удалили с ЕГЭ за попытку списать в Челябинской области

СЕГОДНЯ 18:57 2019-06-03T18:57:27+03:00

Наблюдатели на ЕГЭ работают в аудитории и по видеосвязи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В понедельник, 3 июня, выпускники школ сдавали экзамен по русскому языку. На Южном Урале экзамен собрал почти 14 тысяч школьников. У двоих из них отобрали шпаргалки, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

— В ходе экзамена по русскому языку за попытку списать удалены два участника. Один из них — в Нагайбакском районе, второй — в Челябинске. Результаты экзамена для этих школьников аннулированы, — рассказал директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Чиновник еще раз напомнил школьникам, что на экзамене запрещено иметь шпаргалки, справочные материалы и любые средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру.

Для честных выпускников экзамен по русскому языку длился 3,5 часа. Школьникам предлагалось выполнить 26 заданий с кратким ответом и написать сочинение. Для успешной сдачи экзамена нужно набрать, как минимум 24 балла. Отметка по русскому языку необходима для получения аттестата, а результаты экзамена обязательны при поступлении в вуз.

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ИСТОЧНИК KP.RU