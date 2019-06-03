В Челябинске тетя попыталась отнять квартиру у 10-летнего племянника-сироты
Прокуратура вступилась за школьника из Челябинска, которого родная тетя захотела лишить квартиры. Жилье перешло мальчику в наследство после смерти мамы. Но права на него вдруг заявила и сестра погибшей. Она вселилась в квартиру и отказалась передавать ключи.
В ситуацию вмешался опекун мальчика, написав обращение в прокуратуру.
— Были нарушены жилищные права ребенка. Прокурор обратился в суд с иском о выселении незаконно вселившегося жильца, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд встал на сторону школьника. Судебные приставы проконтролируют, чтобы тетя съехала из квартиры.
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