В Челябинске тетя попыталась отнять квартиру у 10-летнего племянника-сироты

СЕГОДНЯ 19:20 2019-06-03T19:23:33+03:00

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Прокуратура вступилась за школьника из Челябинска, которого родная тетя захотела лишить квартиры. Жилье перешло мальчику в наследство после смерти мамы. Но права на него вдруг заявила и сестра погибшей. Она вселилась в квартиру и отказалась передавать ключи.

В ситуацию вмешался опекун мальчика, написав обращение в прокуратуру.

— Были нарушены жилищные права ребенка. Прокурор обратился в суд с иском о выселении незаконно вселившегося жильца, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд встал на сторону школьника. Судебные приставы проконтролируют, чтобы тетя съехала из квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU