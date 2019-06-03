«Мама, я прорвусь»: клип выпускников из Челябинской области о сдаче ЕГЭ стал хитом соцсетей

СЕГОДНЯ 20:56 2019-06-03T21:07:26+03:00

Его посмотрели больше 30 тысяч человек

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Одиннадцатиклассники из села Агаповка порвали соцсети своим выпускным видео. На нем парни и девушки читают реп о подводных камнях ЕГЭ и хитростях, на которые идут выпускники, чтобы сдать экзамен: записываются к репетитору накануне экзаменов, покупают микро-наушники, списывают в туалете. Но главный посыл — мотивация на успешную сдачу всех экзаменов.

Текст ученики школы №1 сочинили сами и положили на «минусовку» популярной песни репера Face «Юморист». В клипе снялись даже педагоги. Локацией для большинства кадров стали школа и гигантская надпись «Агаповка» на холме.

С созданием ролика ребятам помог оператор из соседнего села Акбар Оруджов. Он написал сценарий, занимался съемками и монтажом.

— Пришло время и 11Б показать свою мощь. Они год терпели, чтобы мы вместе сотворили такое, — написал Акбар на своей странице во Вконтакте.

Видео можно найти по названию «Мама, я прорвусь». Его посмотрели больше 30 тысяч человек, и это, кажется, далеко не предел.

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Клип выпускников из Челябинской области о ЕГЭ стал хитом соцсетей.Видео: Акбар Оруджов

ИСТОЧНИК KP.RU