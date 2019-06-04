Плюшевая банда на мопедах подняла настроение жителям Челябинской области
Молодежь из Озерска надела кугуруми (популярные у подростков комбинезоны в виде животных и сказочных героев) и прокатилась по городу на мопедах. Парни нарядились в динозавриков, девочки — в розовых пони и единорогов. Плюшевая банда привлекла внимание всех очевидцев. Дети просили сфотографироваться с забавными гонщиками. А те не отказывали. Фото выложили в группе «Подслушано в Озерске» в ВК.
— Молодцы! Подняли всем настроение! — пишут горожане.
Дети просили сфотографироваться. Фото: Наталья Мушкета.
Однако, есть и недовольные. Это автомобилисты.
— У этих мопедов кроссовых нет ни стоп-сигналов, ни поворотников. Под колеса лезут, а убийцей ребенка не хочется быть! на Дзержинского такого чуть не сбил — выскочил с левого ряда! — прокомментировал Александр Ходов подписчик группы.
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