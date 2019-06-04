2019-06-04T04:58:06+03:00
Общество

Облако-вертолет и облако-взрыв: жители Челябинской области увидели в небе необычные вещи

И поделились своими наблюдениями в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
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Облако напомнило горожанам вертолет. Фото: vk.com/ozersksecretОблако напомнило горожанам вертолет. Фото: vk.com/ozersksecret
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Необычные облака в небе над Озерском сфотографировали горожане. Одно из них было похоже на вертолет.

— Даже подвесные баки есть, как у «МИшек» (вертолеты МИ — прим. автора), — прокомментировал фото, выложенное в группе «Подслушано в Озерске» во «ВКонтакте», подписчик Леонид.

Другое облако выглядело пугающе: оно напомнило горожанам своей формой ядерный взрыв.

Кто-то написал: мол, взрослые люди, а в головах еще детство играет. Но разве плохо иногда смотреть не только под ноги, но и поднимать лицо к небу?! Там, оказывается, много интересного.

А это облако похоже на взрыв. Фото: vk.com/ozersksecret

А это облако похоже на взрыв. Фото: vk.com/ozersksecret

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ИСТОЧНИК KP.RU

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