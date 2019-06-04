Банда мошенников с детьми разводит на деньги автомобилистов в Челябинской области
Многие южноуральские автомобилисты уже знакомы с этими людьми и советуют не останавливаться возле них на трассе.
— Банда опять на дороге. Стоят с открытым капотом. Говорят, что кончился бензин. С ними дети. Были замечены до этого в Челябинске, сейчас стоят в Степном (село недалеко от Магнитогорска — прим. ред.), — предупредил Андрей Раянов в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.
По словам очевидцев, это цыгане. Давят на жалость: сначала помоги бензином, а потом деньгами. Якобы, русских денег у них с собой нет, а с детишками до города добраться как-то надо.
— Мол, возьми цепочку золотую или кольцо почти даром — за 1000 руб. А на самом деле это не золото, а крашеная дешевка, — написал Иван Ульянов.
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